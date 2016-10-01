МВФ официально включил юань в число резервных валют

Китайская национальная валюта официально включена с 1 октября в корзину резервных валют Международного валютного фонда (МВФ) наряду с долларом, евро, иеной и британским фунтом.

Юань будет иметь в корзине вес почти в 11% против 42% у доллара и 31% у евро, свидетельствуют данные на сайте МВФ.

На базе корзины рассчитывается курс SDR, валюты МВФ, в которой выдаются кредиты и рассчитываются квоты стран - участников организации.

Решение о включении юаня в корзину фонд принял еще в прошлом году, приняв во внимание повышение роли китайской валюты в международной торговле и финансовой системе. В частности, треть всей внешней торговли Китая осуществляется в юанях, ряд центральных банков включили его в свои резервы (хотя общая доля китайской валюты в мировых резервах по-прежнему минимальна).

В последний раз корзина валют МВФ менялась в 1999 г., когда в нее был включен евро.