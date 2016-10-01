Голодец насчитала почти пять млн человек, получающих минимальную зарплату

Почти пять миллионов человек в России получают минимальную зарплату. При этом 1,8 млн человек - это бюджетники, которые работают на минимальной оплате труда. Об этом заявила в субботу, 1 октября, вице-премьер Ольга Голодец на панельной дискуссии в кулуарах инвестиционного форума «Сочи-2016».

По словам политика, бедность поразила людей работающих, и этот тренд стал серьезным. Она отметила, что в настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос повышения уровня минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума, передает «Интерфакс».

Голодец также выразила надежду на то, что в бюджете на 2017 г. будет заложено достаточно средств на реализацию майских указов в части выплаты зарплат бюджетникам.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил ТАСС, что правительство в рамках бюджетного процесса еще не завершило дискуссию по вопросу о том, сколько средств будет заложено на повышение зарплат бюджетникам в 2017 г. Он отметил, что этот вопрос решится в середине октября.

В пятницу руководитель совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что реализацию майских указов в части роста зарплат бюджетников можно отложить до 2020 г., иначе ряд регионов могут обанкротиться. Эту идею поддержал президент Сбербанка Герман Греф, напоминает «РИА Новости».