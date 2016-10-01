Голодец насчитала почти пять млн человек, получающих минимальную зарплату

Почти пять миллионов человек в России получают минимальную зарплату. При этом 1,8 млн человек - это бюджетники, которые работают на минимальной оплате труда. Об этом заявила в субботу, 1 октября, вице-премьер Ольга Голодец на панельной дискуссии в кулуарах инвестиционного форума «Сочи-2016».

По словам политика, бедность поразила людей работающих, и этот тренд стал серьезным. Она отметила, что в настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос повышения уровня минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума, передает «Интерфакс».

Голодец также выразила надежду на то, что в бюджете на 2017 г. будет заложено достаточно средств на реализацию майских указов в части выплаты зарплат бюджетникам.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил ТАСС, что правительство в рамках бюджетного процесса еще не завершило дискуссию по вопросу о том, сколько средств будет заложено на повышение зарплат бюджетникам в 2017 г. Он отметил, что этот вопрос решится в середине октября.

В пятницу руководитель совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что реализацию майских указов в части роста зарплат бюджетников можно отложить до 2020 г., иначе ряд регионов могут обанкротиться. Эту идею поддержал президент Сбербанка Герман Греф, напоминает «РИА Новости».

Бюджет учтет накопления
Россию ждет еще три года кризиса
Фото