Кудрин прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5% через год

Руководитель совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин ожидает, что ключевая ставка Банка России будет постепенно снижаться и через год опустится до 6,5%.

По его словам, причиной высокой ставки становится дефицит бюджета. Таким образом, если дефицит сокращать, то снижаться будет и ставка. Об этом Кудрин заявил во время Международного инвестиционного форума в Сочи, передает «Интерфакс».

По утверждению экономиста, дефицит бюджета в текущем году может незначительно превысить верхнюю планку, установленную Минфином в 3,7% ВВП, и в ближайшие три года его требуется сокращать. «Здоровая политика в экономике сейчас - не краткосрочный рост, а выход на более долгосрочный устойчивый рост», - приводит его слова ТАСС.

При этом Кудрин с сожалением отметил, что доходы бюджета в ближайшие два года вряд ли вернутся к прежним докризисным уровням.

Бывший министр финансов также прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения сохранятся на текущем уровне или несколько снизятся в следующем году, но затем начнется их медленный восстановительный рост. Кудрин уточнил, что у работающих граждан будет рост зарплаты в реальном выражении, но в социальном секторе, в частности у пенсионеров, реальные доходы останутся на том же уровне, поясняет «РИА Новости».