Топилин призвал установить свой МРОТ для каждого региона России

Дальнейшее уравнивание минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в России невозможно без дифференциации уровня МРОТ по показателям различных регионов. Об этом заявил «РИА Новости» министр труда и соцзащиты Максим Топилин во время Международного инвестиционного форума в Сочи.

Министр пояснил, что в настоящее время МРОТ 7500 руб. - это больше, чем прожиточный минимум во многих регионах, допустим юга, а для севера он незначительный. Он напомнил, что прожиточный минимум учитывает уровень жизни с учётом всех районных коэффициентов, цен, то есть отображает региональную картину.

С 1 июля МРОТ в России был повышен на 1296 руб. — до 7500 руб., составив 64,7% от прогнозируемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявлял, что МРОТ к 2020 г. может достичь уровня прожиточного минимума.