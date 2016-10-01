Медведев не собирается печатать деньги для восполнения дефицита бюджета

Россия не будет решать проблему дефицита бюджета, печатая деньги. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Я не могу здесь не поддержать министра финансов: если мы с вами договариваемся, что это приоритеты, а мы договорились, то значит, нужно перераспределять деньги, - сказал премьер. - Тут ничего не сделать, новых денег мы с вами не создадим и допечатывать их мы не собираемся, чтобы инфляцию не разгонять».

Медведев напомнил, каким образом обстоят дела сегодня в финансовой сфере. Поэтому он призвал оптимизировать бюджеты и направлять имеющиеся средства на ключевые приоритеты. «Где-то, что-то мы можем подкорректировать, посмотрим, как поступить в ближайшее время, - добавил он. - Но, прежде всего, обращаю внимание на оптимизацию, и здесь вас никто за это ругать не будет».