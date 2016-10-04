Минэнерго увидело нарушение процедуры в повышении тарифов на прокачку нефти через Белоруссию

Повысив тарифы на транспортировку нефти, Белоруссия фактически нарушила юридическую процедуру, консультации с Минском будут продолжены. Как передает ТАСС, это в кулуарах Петербургского газового форума заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 28 сентября 2016 г. повысило в среднем на 50% тарифы на транзит российской нефти по территории республики. Это решение вступит в силу 11 октября. Российская сторона считает, что принятое решение нарушает действующие договоренности, к которым относятся положения как межправительственного соглашения, так и согласованной методики (механизма) изменения тарифов.

Ранее представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что ни АО «Гомельтранснефть Дружба», ни АО «Полоцктранснефть Дружба» не уведомляли российскую компанию о внеплановом повышении тарифов на транзит российской нефти. «Транснефть» проинформировала ФАС России о нарушениях белорусской стороны. ФАС назвала это немыслимым и добавила, что действия Минска могут привести к судебным разбирательствам.