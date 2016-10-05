Недельная инфляция в России вновь составила 0,1%

Недельная инфляция в России (с 27 сентября по 3 октября) вновь составила 0,1%, с начала года инфляция набрала 4,1%. Об этом говорится на сайте Росстата.

В годовом выражении инфляция на 3 октября 2016 г. снизилась до 6,4%. Недельная инфляция держится на уровне 0,1% уже третью неделю подряд.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 2,4%, куры, свинина, молоко, сыры, творог, масло сливочное - на 0,3-0,9%. Сахарный песок подешевел на 1,4%, гречневая крупа - на 1,2%, рис и мука - на 0,3 и 0,2% соответственно.

Цены на овощи и фрукты в среднем выросли на 0,3%, на огурцы и помидоры - на 8,8 и 8,1% соответственно. Цены на картофель, капусту, морковь, лук и яблоки снизились на 1,4-2,8%.