Минфин предлагает брать налог с неоформленной в собственность недвижимости - «Коммерсантъ»

Взимать налог на имущество с владельцев земли, поставивших здание на кадастровый учет, но не оформивших его в собственность, Минфин предложил в «Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 гг.», пишет «Коммерсантъ». По данным Росреестра, на начало 2016 г. доля объектов капстроительства, в отношении которых в ГКН нет данных о правообладателях, составляла 38%. В Минэкономики говорят, что на 4,4 млн участков, выделенных физлицам для индивидуального жилищного строительства, нет зарегистрированных зданий. Сейчас без регистрации права собственности начислять налог нельзя, а регулирование сроков стройки невозможно.

Советник налоговой практики адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Марк Ровинский не видит особых препятствий к реализации инициативы Минфина. «Законодатель может найти подходы — уйти от уведомительного порядка начисления налогов или ввести обязанность плательщика заявлять в налоговые органы о незарегистрированном доме»,— говорит он.

В октябре 2014 г. Минэкономики предложило в шесть раз увеличить земельный налог при затягивании стройки более чем на пять лет. Сейчас проект находится в Белом доме.