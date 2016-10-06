Правительство перераспределит 1 трлн рублей бюджета-2016 на социальные обязательства

Правительство России перераспределит более 1 трлн руб. расходов в бюджете на 2016 г., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства, на котором рассматриваются поправки в бюджет этого года.

«Ситуация с доходами лучше по ряду позиций, чем прогнозировалось, но тем не менее это лишь частично компенсирует падение нефтяных цен. Доходная часть бюджета по году сокращается примерно на 370 млрд руб.», – сказал он.

«В связи с этим второй момент, мы занимаемся сокращением неэффективных бюджетных трат. По итогам года рассчитываем сэкономить около 700 млрд руб., даже больше, и перераспределяем деньги в пользу наиболее значимых направлений. Таким образом, будет распределено более 1 трлн руб. Прежде всего они пойдут на исполнение наших социальных обязательств», – добавил Медведев.

Согласно исправленному проекту федерального бюджета на 2016 г. финансирование открытых статей бюджета снижено на 374 млрд руб. (примерно на 3%). Бюджет Минобороны не пострадает, его расходы составят 1,6 трлн руб. Незначительную добавку получит также МВД, расходы которого составят 1,03 трлн руб. Снижаются расходы на здравоохранение (минус 28,3 млрд руб., или 5,8%) и образование (минус 26,3 млрд руб., или 4,6%).