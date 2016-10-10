Минэкономразвития выступает против передачи накоплений молчунов из ВЭБа в бюджет

Минэкономразвития против конвертации пенсионных накоплений молчунов в баллы и передачи средств в бюджет, как это предлагают Минфин и ЦБ в соответствии с новой концепцией накопительной пенсии. Как передает «Интерфакс», это журналистам в Стамбуле заявил министр экономики Алексей Улюкаев. «Зачем нам с ВЭБом это обсуждать, у нас одинаковое видение», - добавил он.

Минфин и ЦБ представили предложения по реформе пенсионной системы и предложили, в частности, трансформировать накопления «молчунов» в баллы. Зампред ЦБ Виктор Чистюхин говорил, что это предложение касается «молчунов», которые не сделают свой выбор и сейчас находятся в государственной управляющей компании (ВЭБ). «При этом это не означает необходимость ежесекундной распродажи всех активов, которыми сегодня управляет государственная управляющая компания, это может быть очень долгий переходный период», - говорил Чистюхин. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что этот вариант пока только обсуждается, не исключено, что место ВЭБа в новой системе останется прежним.