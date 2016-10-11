Замминистра сельского хозяйства может возглавить Росреестр – «Коммерсантъ»

Статс-секретарь и замминистра сельского хозяйства Виктория Абрамченко может быть назначена руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на чиновника аппарата правительства и источник, близкий к Минэкономики. Один из собеседников издания утверждает, что вопрос о назначении уже почти решен – ее кандидатуру одобрил министр экономического развития Алексей Улюкаев и скоро документы будут направлены на утверждение в Белый дом.

В Минэкономики от комментариев отказались. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что «до выпуска подписанных премьером бумаг» она не может подтвердить информацию о возможном назначении Абрамченко.

Кресло главы Росреестра стало вакантным 28 июля после назначения руководителя службы Игоря Васильева и. о. губернатора Кировской области вместо уволенного из-за утраты доверия Никиты Белых. В числе претендентов на освободившийся пост называли начальника департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина, которого активно поддерживала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По словам источника в правительстве, Улюкаев готов был согласиться на его кандидатуру только при рекомендации от министра обороны Сергея Шойгу. В случае назначения Куракина предполагалось, что его место мог бы занять сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей, рассказывали источники «Ведомостей».

Сам Улюкаев, по словам собеседников издания, рассматривал на позицию главы Росреестра своего заместителя Игоря Реву, но эту кандидатуру не поддержали первый вице-премьер Игорь Шувалов и помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Это подтверждали и собеседники «Ведомостей».

Рассматривалась также кандидатура депутата Госдумы прошлого созыва от «Единой России» Елену Николаеву, которую лоббировал экс-спикер палаты, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Однако ее шансы считались заведомо более слабыми из-за отсутствия опыта работы в профильных ведомствах.

Виктория Абрамченко в итоге оказалась компромиссной фигурой. Она работала Росреестре в ранге заместителя в 2011-2012 гг., а до этого почти десять лет имела отношение к кадастровым и имущественным делам. С 2012 по 2015 г. Абрамченко была директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности, а с 24 июля 2015 г. работает заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Сослуживцы говорят об Абрамченко как о «качественном и дотошном специалисте». Источник в правоохранительных органах подчеркивает, что ей придется уделить особое внимание «антикоррупционной практике».