Дворкович может возглавить РЖД – «Коммерсантъ»

Вице-премьер Аркадий Дворкович может занять пост президента ОАО РЖД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на полтора десятка высокопоставленных собеседников в Белом доме, администрации президента, железнодорожной отрасли и госкомпаниях. В этом случае нынешний глава РЖД Олег Белозеров может уйти на пост министра транспорта, говорят собеседники издания, хотя сам он такого развития событий не хотел бы.

«Тема обсуждалась несколько месяцев, но тогда информированные люди говорили, что все на уровне слухов, а сейчас они ждут назначения», – приводит издание слова одного из источников. Еще один источник уточнил, что назначение должно было состояться еще 5 октября, но «сдвинулось» по времени. Ясность наступит в начале недели, обещает собеседник издания. По его словам, кадровые перестановки сейчас утверждаются в Кремле, но «исход не ясен».

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что информация о скором назначении Дворковича в РЖД не соответствует действительности – она «устала ее опровергать». Один из собеседников отмечает, что у Дворковича «довольно натянутые отношения» с председателем совета директоров ОАО «РЖД» Михаилом Фрадковым: «У них разные политические школы, интересы и группы влияния».

В качестве символической причины возможного ухода Дворковича в РЖД называется аппаратный проигрыш главе «Роснефти» Игорю Сечину по поводу приватизации «Башнефти».

На место Дворковича в правительстве в случае его ухода также называются претенденты. В их числе помощник президента Андрей Белоусов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Называется также вариант с перераспределением полномочий между существующими вице-премьерами. Собеседники в Белом доме подчеркивают, что лично Белоусову и Сечину будет непросто работать с премьером в роли подчиненных.