ЦБ не исключил укрепления рубля из-за покупки «Башнефти» «Роснефтью»

Продажа валюты «Роснефтью» для покупки государственного пакета «Башнефти» (50,08%) может вызвать укрепление рубля, говорит первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. «Это может оказать небольшое влияние на рубль, который при прочих равных может чуть укрепиться временно, но не более того», – сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Правительство в четверг выпустило директиву, поручающую руководителю «Роснефти» подписать до 15 октября 2016 г. договор купли-продажи 50,0755% акций «Башнефти» не более чем за 330 млрд руб. Вчера, исходя из котировок на Московской бирже, он стоил 307,9 млрд руб. За день акции подорожали на 11%. Совет директоров «Роснефти» принял все решения, необходимые для покупки «Башнефти», сказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. Доходы от приватизации «Башнефти» уже учтены в поправках в бюджет текущего года.

Помимо продажи «Башнефти» правительство планирует продать 19,5% акций «Роснефти». Доходы в 703,5 млрд руб. уже учтены в поправках в бюджет 2016 г. В правительстве обсуждается схема, предполагающая выкуп компанией собственных акций у «Роснефтегаза» за 700 млрд руб. и последующую их продажу стратегическому инвестору или частями на рынке, говорили «Ведомостям» чиновники.

«Есть шанс зафиксировать чистый приток капитала», - говорит чиновник Минфина, напомнив, что отток капитала по итогам первого полугодия составил всего $7 млрд: помимо борьбы с оттоком со стороны Центробанка и притока нерезидентов в российские финансовые инструменты на динамику капитального счета повлияет «привлечение крупных объемов фондирования для одного масштабного проекта в нефтегазовой отрасли и крупные приватизационные сделки, которые ожидаются до конца года».

Но это будут разовые факторы. «Уже в следующем году мы вернемся к ситуации небольшого оттока, что будет означать некоторое ухудшение условий для рубля относительно уровней текущего года», – уточняет чиновник.