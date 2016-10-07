Покупка «Роснефтью» «Башнефти» не окажет влияния на валютный рынок

«Роснефть» уже аккумулировала необходимые средства для покупки «Башнефти», сделка не окажет влияния на валютный рынок, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Ничего ни продавать, ни покупать, ни совершать действий подобного рода мы не будем, поскольку если вы обратите внимание на рисунок действий нашей компании, то вы могли бы догадаться, что мы к этой сделке готовы», – сказал Леонтьев, отвечая на вопрос о том, планирует ли компания конвертировать валюту.

Он подчеркнул, что у «Роснефти» уже все готово для покупки «Башнефти» и сделка «не окажет никакого влияния на валютный рынок».

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что продажа валюты «Роснефтью» для покупки государственного пакета «Башнефти» (50,08%) может вызвать укрепление рубля. При этом она подчеркнула, что эффект будет временным.