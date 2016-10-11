Гендиректор российского Gett Виталий Крылов покинул компанию

Гендиректор российского подразделения сервиса такси Gett Виталий Крылов сообщил об уходе из компании. 10 октября он написал в Facebook, что это его последний день работы в Gett, пора «идти вперед» и что он отправляется «в путешествие за новыми достижениями, открытиями и свершениями». Представители российского офиса Gett подтвердили vc.ru, что Крылов покинул компанию по собственному желанию, замену ему еще не нашли. Информированный источник vc.ru сказал, что, скорее всего, российское представительство возглавит кто-то из местного топ-менеджмента.

Крылов руководил российским офисом Gett в августе 2014 г., до этого он несколько лет был директором компании по маркетингу и территориальным директором в Санкт-Петербурге.

РБК Крылов сказал, что в последние годы «возглавлял компанию на этапе взрывного роста». «За последние четыре года наша команда сделала огромную работу, и Gett сегодня развивается как никогда быстро и успешно. Мы поняли, как быстро и эффективно расширять свое присутствие в стране, и уже сейчас работаем в 30 городах России; мы собрали самую сильную команду в индустрии. Все, что нужно сделать теперь, – это, используя то, что удалось создать, стать национальным лидером в сфере такси. Мне удалось приобрести уникальный опыт и экспертизу, которые я бы хотел применить в другой сфере. О своих дальнейших планах я сообщу дополнительно», – сказал он.

Источник РБК, близкий к Gett, предположил, что временно сервисом будет руководить Максим Красных, отвечающий за регион EMEA (Израиль, Россия, Великобритания), и сo-CEO компании. Сам Максим Красных отказался от комментариев.

В начале сентября представитель сервиса Gett рассказал «Ведомостям», что компания инвестирует около $100 млн в развитие на российском рынке с осени 2016 г. по конец 2017 г. Получается, она потратит в России в ближайший год примерно пятую часть всех средств, которые привлекла за последние несколько лет. Всего за несколько этапов инвесторы вложили в Gett $520 млн, уточнил собеседник «Ведомостей». Запланированные $100 млн Gett потратит на выход в новые российские города и продвижение в тех населенных пунктах, где сервис уже работает. Основные расходы, связанные с продвижением, – это траты на маркетинг, рекламу на телевидении, радио и в интернете, а также на развитие так называемых вертикалей – новых направлений бизнеса, таких как курьерская служба доставки, доставка пиццы, цветов и др.