Налог на незарегистрированные строения пополнит бюджет Подмосковья на 1,8 млрд рублей

Над повышенным налогом для владельцев земельных участков с неоформленными строениями работают в правительстве Подмосковья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Александра Чупракова. «Мы добиваемся внесения изменений в Налоговый кодекс, где стоимость выявленных объектов недвижимости будет определяться как кадастровая стоимость участка, на котором они расположены, умноженная на определенный коэффициент», — приводит издание его слова. Он же уточнил, что речь может идти о пятикратном повышении налога. Дополнительные сборы от этой меры за два года могут пополнить подмосковный бюджет на 1,8 млрд руб., считает Чупраков.

Гендиректор БТИ Московской области Владислав Мурашов говорит, что в Подмосковье уже выявлено 3000 незарегистрированных объектов. По данным областного правительства, в Подмосковье насчитывается 8,8 млн объектов недвижимости, из которых не оформлено до 30%.

Инициативу подмосковных властей поддержали в Госдуме. Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что владельцев незарегистрированных домов, в том числе и дачников, «надо понуждать к оформлению» недвижимости.

В октябре Минфин предлагал взимать налог на имущество с землевладельцев, поставивших здание на кадастровый учет, но не оформивших право собственности. А в 2014 г. Минэкономики выступило с инициативой шестикратно увеличить земельный налог при затягивании стройки более чем на пять лет.