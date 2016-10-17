Минэкономики предложило предоставить всем предпринимателям налоговый вычет на введение онлайн-касс

Министерство экономического развития предлагает предоставить налоговый вычет до 18 000 руб. на вводимые онлайн-кассы всем налогоплательщикам, а не только индивидуальным предпринимателям. Также ведомство не поддерживает законопроект Минфина о повышении единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 2017–2019 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра экономики Олега Фомичева Минфину от 13 октября. Аналогичное заключение Минэкономразвития направит на этой неделе в правительствео.

Фомичев считает, что предоставить налоговый вычет на вводимые онлайн-кассы нужно всем для «обеспечения равных возможностей всех субъектов малого и среднего предпринимательства по снижению издержек в связи с введением ККТ нового образца». Закон о переходе на контрольно-кассовую технику, которая сможет передавать налоговым органам информацию о расчетах в электронном виде, был принят в июле 2016 г. До того президент Владимир Путин пообещал налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей, которым придется приобретать такие онлайн-кассы. Плательщики ЕНВД и работающие на патентной системе смогут уменьшить сумму налога на расходы по приобретению новых ККТ, если зарегистрировали аппарат в налоговой инспекции в 2018 г., напоминает газета. Размер вычета составит не больше 18 000 руб. за один аппарат, но «в пояснительной записке не предоставлены данные исследования рынка ККТ в субъектах РФ и результаты экономического анализа цен на такую технику», указал Фомичев. В «Опоре России» изданию объяснили, что предлагаемый вычет не компенсирует издержки бизнеса на ККТ, которые уже невозможно купить дешевле чем за 26 000 руб.

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