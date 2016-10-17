Индексацию материнского капитала могут заморозить до 2020 года – «Интерфакс»

В правительстве готовится законопроект о возможном замораживании индексации материнского капитала до 2020 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его данным, предлагается приостановить норму закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по которой размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом инфляции. Также поправки предлагают унифицировать порядок индексации ряда социальных выплат, в том числе полагающихся Героям России, Героям СССР, ветеранам, инвалидам, пострадавшим при авариях на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Выплаты согласно документу будут индексироваться с 1 февраля каждого года – так же, как сейчас индексируются пенсии.

Департамент социального развития правительства рекомендовал кабинету министров одобрить этот проект, сказал источник агентства.

Ранее стало известно, что размер материнского капитала в 2017 г. не будет индексироваться и останется на уровне 2016 г. – 453 026 руб. В последний раз эти выплаты индексировали на 5,5% в 2015 г. по сравнению с 429 408 руб. в 2014 г.