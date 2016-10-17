Бюджет-2016 сойдется только при нефти Urals дороже $45 до конца года – СП

Цена на нефть в 2016 г. может не достигнуть заложенного в бюджете-2016 уровня в $41 за баррель из-за нестабильности на мировых рынках, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на поправки в бюджет 2016 г.

Правительство в поправках бюджета на 2016 г. понизило прогнозируемый уровень цены на нефть марки Urals на $9 за баррель - с $50 до $41 за баррель. Поправки внесены в Госдуму 8 октября.

«По расчетам Счетной палаты, для достижения ожидаемой в прогнозе средней цены на нефть марки Urals в $41 за баррель по итогам 2016 г. в октябре - декабре 2016 г. ее среднемесячное значение должно быть не меньше $45,1 за баррель. Однако, учитывая сохраняющуюся нестабильность на мировых рынках сырьевых ресурсов, нельзя исключить вероятность снижения цен на нефть на мировом рынке в последние месяцы текущего года, что создает некоторые риски в достижении ожидаемой на 2016 г. цены на нефть марки Urals, указанной в прогнозе», - отмечается в документе СП.