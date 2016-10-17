Медведев – иностранным инвесторам: Самый сложный период для экономики России уже пройден

Россия прошла наиболее сложный период в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям. Как передает ТАСС, он добавил, что несмотря на сложный «внешний фон» количество участников Консультативного совета по иностранным известиям выросло, к совету присоединились ведущие компании Европы.

«Мы прошли наиболее сложный период, когда наша экономика вынуждена была адаптироваться к внешним шокам, я имею в виду и, естественно, падение цен на углеводороды, и внешнее давление, различные политические ограничения», - напомнил премьер. По прогнозам российского правительства, инфляция в 2017 г. составит около 4%, а это создаст «принципиально другие условия для работы» на российском рынке.

«За последнее время количество участников нашего Консультативного совета выросло. Это показывает, что даже несмотря на довольно сложный внешний фон взаимовыгодное сотрудничество не останавливается, интерес к России сохраняется. В совет входят руководители уже 54 глобальных компаний. В этом году к нам присоединились ведущие компании Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона», - цитирует Медведева ТАСС.