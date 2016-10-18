Минтруд предложил не индексировать материнский капитал до 2020 года

Министерство труда подготовило законопроект о приостановке индексации материнского капитала до 2020 г., сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В понедельник о том, что такой законопроект готовится в правительстве, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пересмотр размера маткапитала с учетом инфляции предлагается приостановить «с учетом финансово-экономической ситуации в стране», говорится в пресс-релизе министерства. Там напомнили, что «материнский капитал, в отличие от выплат, по которым предусмотрен переход на фактическую инфляцию, не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг».

Ранее стало известно, что размер материнского капитала в 2017 г. не будет индексироваться и останется на уровне 2016 г. – 453 026 руб. В последний раз эти выплаты индексировали на 5,5% в 2015 г. по сравнению с 429 408 руб. в 2014 г.

Также Минтруд предлагает установить с 1 января 2018 г. единый порядок индексации социальных выплат различным категориям населения - один раз в год с 1 февраля текущего года по фактической инфляции. Принятие этих поправок «позволит установить механизм индексации, обеспечивающий учет влияния инфляционных процессов на размеры выплат, и сохранение покупательной способности этих выплат», - объяснили в ведомстве.