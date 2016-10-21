Инфляция-2016 может быть ниже прогноза Минфина

Инфляция в России по итогам 2016 г. может быть ниже прогноза Минфина, заявил министр финансов Антон Силуанов. «Инфляцию мы оцениваем в этом году на уровне 5,8%, исходя из расчета декабрь к декабрю (2015 г. к 2016 г.). Хочу сказать, что это самая низкая будет инфляция за последние годы. Возможно, даже она сложится и ниже нашего прогноза», - заявил министр, выступая в Госдуме.

В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о том, что инфляция в России в 2016 г. будет близка к нижней границе прогноза ЦБ, который находится в диапазоне 5,5-6%, то есть около 5,5%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию-2016 на уровне 5,8% и не будет намеренно пересматривать прогноз до конца года.

Ключевой задачей политики инфляционного таргетирования ЦБ является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г.