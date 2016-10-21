Госдума приняла поправки к бюджету-2016 в первом чтении

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий основные параметры федерального бюджета-2016.

Дефицита бюджета увеличен до 3,7% ВВП (3,034 трлн руб.) по сравнению с изначально заложенными 3% ВВП. Расходы бюджета увеличены на 304 млрд руб. до 16,403 трлн руб. (19,8% ВВП), доходы – сокращены на 370 млрд руб. до 13,369 трлн руб.

Внутреннее финансирование дефицита бюджета увеличится на 629,2 млрд руб. до 3,04 трлн руб. Использование средств Резервного фонда на покрытие дефицита сохранится в ранее утвержденном объеме - 2,136 трлн руб. Использование средств Фонда национального благосостояния снизится на 5,2 млрд руб. до 8,8 млрд руб.

Цена нефти снижена с ранее запланированных $50 за баррель до $41 за баррель.