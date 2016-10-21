Медведев: речь идет не о налоге на тунеядство, а о платежах за соцуслуги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пояснил, что речи о введении налога на тунеядство не идет, обсуждается вопрос о вовлечении в систему платежей за соцуслуги тех, кто не платит за них отчисления.

«Хочу обратить внимание – это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть, речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», – сказал премьер.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что налог «на тунеядцев» можно установить сначала в размере 20 000 руб. Такой сбор должен взиматься только с лиц трудоспособного возраста, считает Топилин.