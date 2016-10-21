С «тунеядцев» хотят собирать 20 000 рублей в год

Это пока идея, а не законопроект; эксперты считают, что бюджет может пострадать, а не пополниться

Налог «на тунеядцев» можно установить сначала в размере 20 000 руб., считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин: «это нормально, маловато даже».

«Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11 700 руб., - говорит он. - Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект федерации. В среднем в регионах - 8000-9000. Итого 20 000 в год, для начала». (цитата по «Интерфаксу»)

Такой сбор должен взиматься только с лиц трудоспособного возраста, считает Топилин. Он добавил, что законопроекта о таком налоге пока нет и нет ясности, когда он может появиться.

Ранее о необходимости такого налога говорила социальный вице-премьер Ольга Голодец. Неработающие граждане должны платить за то, что пользуются социальной инфраструктурой, говорила она: люди не работают, не платят страховые взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование (ОМС), но имеют право на бесплатную медицину.

«В Кремле нет никакой позиции [по этому вопросу], эта тема не обсуждается», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Всего в России к неработающим относится 85,5 млн человек (включая детей и пенсионеров) из 146,5 млн. Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования платят регионы по нормативу.

Так называемый «налог на тунеядство» существует в других странах. Например, в Белоруссии. Те белорусы трудоспособного возраста, которые не работают и, соответственно, не платят налоги, должны заплатить в бюджет сбор в размере 20 базовых величин (1 величина соответствует 21 белорусскому рублю). Добровольно сообщившим о своем «тунеядстве» в налоговую инспекцию предоставляется скидка в размере 10%.

Налоговый сбор для неработающих граждан в размере 20 000 руб. в год должен вводиться постепенно, поскольку эта идея может отпугнуть население, считает проректор Академии труда и социальных отношений, бывший замглавы Минтруда Александр Сафонов (цитата по «Интерфаксу»). Ни о каких 20 000 руб. в год речи идти не может, потому что за неработающее население (за бабушек, дедушек и детей) субъекты перечисляют где-то в пределах 3000 руб., говорит он. Не больше. «Представим себе, что человек, который формально не работает, получает 12 000 руб. в месяц, вдруг узнает, что должен платить 20 000 руб. Он физически не сможет это сделать», - обосновывает Сафонов. Сначала нужен вмененный налог на содержание системы здравоохранения, уверен он.

Такой налог может привести только к дополнительным расходам бюджета, предупреждает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон: незарегистрированные безработные, чтобы избежать нового платежа, могут начать регистрироваться, и им придется выплачивать пособие.