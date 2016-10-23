Расходы на нацбезопасность к 2019 году вырастут до 2 трлн рублей – РБК

Ежегодные расходы на национальную безопасность к 2019 г. вырастут до 2 трлн руб., пишет РБК со ссылкой на проект бюджета. В документе говорится, что правительство заложило увеличение расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» с 1,94 трлн до 2 трлн руб. к 2019 г.

Бюджетные ассигнования по разделу о нацбезопасности на 2016 г. запланированы в объеме 1,943 трлн руб. За три года они увеличатся на 63 млрд руб.

Официальных комментариев по данному вопросу пока нет. В правительстве изданию не стали отвечать, переадресовав вопросы в силовые ведомства.