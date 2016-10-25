Спад ВВП России замедлился до 0,5% в III квартале – Ведев

Спад ВВП России в III квартале 2016 г. в годовом выражении замедлился до 0,5%, за январь – сентябрь составил 0,7%, сказал замруководителя Минэкономразвития Алексей Ведев, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

По данным Росстата, во II квартале ВВП России снизился на 0,6% после падения на 1,2% в I квартале. Ведев не сообщил данные по ВВП в сентябре, отметив, что они появятся в ближайшие дни.

По оценке Минэкономразвития, спад ВВП России в августе 2016 г. остановился в годовом выражении – динамика оказалась нулевой по сравнению с августом 2015 г. после падения на 0,8% в июле. В целом за январь – август 2016 г. ВВП России, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.