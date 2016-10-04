Улюкаев ожидает небольшого роста ВВП в сентябре

В сентябре ВВП России немного вырастет, рассчитывают в Министерстве экономического развития. Как передает «Прайм», это на встрече с министром национальной экономики Казахстана сказал руководитель Минэкономики России Алексей Улюкаев. Он добавил, что точной статистики за сентябрь у него пока нет.

«Тем не менее по итогам года мы ожидаем спада на уровне 0,6%», – сказал министр.

Недавно «Ведомости» писали, что, по уточненному прогнозу МЭР, от сокращения на 0,6% ВВП в 2016 г. экономика перейдет к росту до 0,6% в 2017 г. (апрельская оценка – 0,8%) и разгонится до 2,1% к 2019 г.