Венесуэла начала печатать крупные купюры из-за инфляции – СМИ

Центральный банк Венесуэлы распорядился начать выпуск банкнот достоинством в 5000, 10 000 и 20 000 боливаров, а также монеты в 1000 боливаров. Об этом сообщает в среду, 26 октября, «РИА Новости» со ссылкой на венесуэльский портал Delinmediato.com.ve.

По словам источников издания, новые деньги должны быть введены в оборот уже к концу текущего года.

В Венесуэле за 2013-2015 гг. инфляция, по официальным данным, составила в общей сложности более 300%, а в 2016 г., по прогнозу МВФ, она достигнет 700%.

Тяжелый экономический кризис уже затронул все сферы жизни в Венесуэле. Государственная нефтяная компания PDVSA балансирует на грани дефолта. Практически полностью разрушена система здравоохранения, которая еще несколько лет назад считалась одной из лучших в Латинской Америке, – высокие цены на нефть позволяли социалистическому правительству поддерживать высокий уровень социальных расходов. Теперь же отсутствие лекарств, медицинской техники, постоянные отключения электричества ведут к быстрому росту заболеваемости и смертности.