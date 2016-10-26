Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

Потребительские цены в России за прошедшую неделю (с 18 по 24 октября) увеличились на 0,2%. Об этом говорится в докладе Росстата. Предыдущие пять недель инфляция держалась на уровне 0,1%, до этого три недели была нулевой, в некоторые недели августа фиксировалась даже дефляция.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца увеличились на 2,1%, сливочное масло подорожало на 1,1%, куры, мясные консервы, молоко, сметана, творог и сыры - в среднем на 0,3-0,6%. Гречневая крупа при этом подешевела на 1,1%, сахарный песок - на 0,5%, рис и пшено - на 0,4%.

Овощи и фрукты в среднем подорожали на 0,9%, свежие помидоры и огурцы - на 9,8 и 7,8% соответственно. Капуста подешевела на 1,6%, яблоки - на 1,5%, картофель, морковь и лук - на 0,2-1,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.