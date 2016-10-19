Инфляция в России пятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

Недельная инфляция в России (с 11 по 17 октября) составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 4,4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

В годовом выражении инфляция на 10 октября снизилась до 6,2%. Недельная инфляция держится на уровне 0,1% пятую неделю подряд, перед этим три недели фиксировался нулевой рост.

За прошедшую неделю стоимость куриных яиц увеличилась на 1,9%, сливочное масло подорожало на 1,1%. Молоко, сметана, творог, сыры в среднем подорожали на 0,3-0,7%. Гречневая крупа подешевела на 1,1%, цены на сахар снизились на 0,9%, на пшено - на 0,6%.

Овощи и фрукты в среднем подорожали на 1,5%, цены на свежие помидоры и огурцы выросли на 10,9 и 10,1% соответственно. Капуста подешевела на 1,1%, картофель, морковь, лук и яблоки - на 0,2-1,0%.