Глазьев сомневается, что цель ЦБ России по инфляции в 4% в 2017 году будет достигнута

Банк России вряд ли сможет достичь цели по инфляции в 4% к концу 2017 г., считает советник президента России Сергей Глазьев.

«Вряд ли. Думаю, что при такой политике [ЦБ] – нет. Потому что падение инвестиций, низкие темпы роста порождают нарастающее технологическое отставание. Нарастающее технологическое отставание влечет падение эффективности и снижение конкурентоспособности, что будет оказывать понижающее давление на рубль», – сказал он ТАСС в кулуарах съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По мнению Глазьева, неспособность обеспечить стабильность рубля и передача его на откуп спекулянтам "будет все время приводить к девальвационным шокам и вызывать инфляционный голод".