Кудрин не считает эффективной мерой возможный «налог на тунеядство»

Экс-министр финансов России, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин не считает эффективным предлагаемый Минтрудом «налог на тунеядство» как способ заставить россиян официально устраиваться на работу и платить страховые взносы.

«Я думаю, что все-таки создавать благоприятные условия, снижая издержки для легального бизнеса, не повышая налоги, это более правильный путь», - сказал он в среду, 26 октября, в кулуарах Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кудрин напомнил, что в 2000 гг. доля теневого сектора в экономике уменьшилась благодаря более четким правилам, которые предложило правительство. «Но с тех пор ситуация, может, чуть ухудшилась - увеличилось регулирование, количество бюрократических правил, поэтому нужно сегодня существенно реформировать государственное управление, чтобы снизить издержки для бизнеса. Чтобы они меньше боялись, не несли эти издержки», - отметил он.

Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих. Министр труда Максим Топилин в свою очередь указывал, что тема прорабатывается, но соответствующего законопроекта в настоящий момент нет.