ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 10%

Банк России сегодня не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 10% годовых. Этого решения и ожидали аналитики. 16 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 базового пункта до 10%.

Совет директоров ЦБ констатировал, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым.

ЦБ не исключил снижения ставки в I-II квартале 2017 г. С учетом сегодняшнего решения регулятор прогнозирует годовой темп прироста потребительских цен менее 4,5% на октябрь 2017 г. и снижение до целевого уровня 4% в конце 2017 г. «Сохранение ключевой ставки на уровне 10,00% годовых в течение достаточно продолжительного времени будет и далее формировать денежно-кредитные условия, необходимые для поддержания стимулов к сбережениям и закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса. Это создаст условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий», - считает ЦБ.