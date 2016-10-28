Башкирские вахтовики на Ямале объявили голодовку

Правительство Башкирии вместе с компетентными органами изучают информацию о голодовке вахтовиков из республики, которые работают на Ямале и которым задерживают зарплату. Чиновники узнали о ситуации после публикации в интернете видеообращения вахтовиков, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе региональной администрации. Один из интернет-порталов Уфы сообщил, что голодающие устраивались на работу в фирму «Специализированное монтажное управление», офис которой расположен в Уфе, а генподрядчиком объекта, где они работают, является московский «Коксохиммонтаж». У «Интерфакса» пока нет комментариев официальных представителей работодателя.

В правительстве Башкирии отметили, что в ролике не указаны контактные данные пострадавших граждан и это усложняет ситуацию. Чиновник напомнил, что в таких случаях работники имеют право самостоятельно обращаться в компетентные органы власти, в том числе через официальные сайты ведомств. В пресс-службе Гострудинспекции Башкирии агентству заявили, что уже организована внеплановая проверка и инспекторы выехали по указанному адресу в Уфе.

Герои видеоролика сообщают, что работодатель более трех месяцев не выплачивает зарплату 35 вахтовикам и что их выгоняют с Ямала. «То есть до Надыма на вертолете, а с Надыма, сказали, устраивайтесь дворниками, зарабатывайте себе на билеты. Нам ехать до Башкирии», - сообщил один из вахтовиков. Они заявили, что начали голодовку и пожаловались в местную прокуратуру.