Спад ВВП России составил 0,7% за девять месяцев – Минэкономразвития

За девять месяцев 2016 г. спад ВВП России составил 0,7% в годовом выражении, следует из мониторинга Минэкономразвития текущей ситуации в экономике России.

«В годовом выражении, по оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2016 г. ВВП снизился на 0,7%, за девять месяцев – на 0,7% год к году», – говорится в мониторинге. Сезонно сглаженный ВВП России в сентябре снизился на 0,2%. Позитивную динамику с сезонной корректировкой показали добыча полезных ископаемых и розничная торговля, отмечает министерство.