Минэкономразвития ожидает рост ВВП около 1% в 2017 году

Рост ВВП России в 2017 г. может составить 1,1% (как в «базовом плюс» сценарии), а не 0,2%, как предлагалось в базовом сценарии, заявил замруководителя Минэкономразвития Алексей Ведев.

Динамика ВВП России в годовом выражении в IV квартале 2016 г. может выйти в положительную плоскость, но все равно останется близкой к нулю, добавил он. Тем не менее, по его словам, есть вероятность, что спад экономики по итогам года окажется несколько меньшим, чем прогнозные 0,6%.

«Если в IV квартале и будет плюс в годовом выражении, то такой незначительный, близкий к нулю. По прогнозу, ожидаем, что в I квартале 2017 г. точно выйдем в положительную область в годовом выражении. В IV квартале 2016 г. сезонно скорректированный рост ожидаем», – сказал замминистра.

«По итогам года (2016 г.) динамика может быть лучше, чем спад на 0,6% (действующий прогноз). Многое будет зависеть от розничного товарооборота, как он себя поведет, как долго будет продолжаться сберегательная модель поведения. Если возникнет потребительская активность, то ситуация сразу может скорректироваться», – добавил он.

«Что касается 2017 г., то "базовый" сценарий (при нефти в $40 за баррель) мы рассматриваем как консервативный. А наиболее вероятный – это "базовый плюс" сценарий (в котором прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2017 г. – 1,1% при цене на нефть $48)», – сказал Ведев.

«Если мы говорим о консервативном сценарии в $40, то это означает, что мы можем увидеть и $55, и $25 за баррель. И если $25 будет хотя бы пару месяцев, то это очередной адаптационный шок», – прокомментировал он вопрос, почему такой низкий рост ВВП ожидает Минэкономразвития в базовом сценарии (0,2% в 2017 г.).

«В принципе, "базовый плюс" у нас наиболее вероятный сценарий, и в нем мы видим тренд приближения к потенциальному росту (прогноз Минэкономразвития в этом сценарии – рост на 1,1% в 2017 г., на 1,8% – в 2018 г. и 2,4% – в 2019 г.)», – добавил Ведев.