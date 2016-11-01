В октябре индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до четырехлетнего максимума

В октябре индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос до 52,4 пункта с 51,1 пункта в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты аналитической компании IHS Markit. Показатель достиг максимального уровня за последние четыре года.

«Траектория производственного роста в России повысилась в октябре, поскольку индекс PMI достиг четырехлетнего максимума. Последний показатель свидетельствует об устойчивом улучшении деловых условий, и это явный признак того, что сектор может наконец достичь устойчивого восстановления. Производители сообщали о значительном увеличении объемов производства и новых заказов, хотя последние по-прежнему отягощены ослаблением спроса из-за рубежа. Обнадеживает то, что рост производства, похоже, в состоянии поддерживать свой нынешний солидный темп, поскольку темпы роста незавершенных заказов были максимальными с августа 2006 г.», – прокомментировал результаты исследования экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление.