Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на трехлетний период недостаточно обоснован – Голикова

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2017–2019 гг. на уровне 0,6–2,1% недостаточно обоснован, считает председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«По нашему мнению, существуют риски недостижения прогнозируемых объемов и темпов роста ВВП в 2017–2019 гг. в связи с недостаточной обоснованностью в прогнозе факторов, обеспечивающих восстановление экономического роста в плановом периоде», – сказала Голикова, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.