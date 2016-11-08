Положительное сальдо внешней торговли России упало на 43% в январе – сентябре

Положительное сальдо внешней торговли России в январе – сентябре 2016 г. составило $72,1 млрд по сравнению со $126,9 млрд год назад, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таким образом, этот показатель упал на 43,2% к тому же периоду прошлого года.

Внешнеторговый оборот России составил $333,2 млрд, снизившись по сравнению с январем – сентябрем 2015 г. на 16,4%.

Экспорт из России за 9 месяцев 2016 г. составил $202,6 млрд и по сравнению с тем же периодом прошлого года упал на 22,9%. Импорт упал на 3,9% до $130,6 млрд.

Основой российского экспорта в январе – сентябре 2016 г в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,3% (в январе – сентябре 2015 г. – 68,1%).