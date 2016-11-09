График повышения тарифа «Платона» можно обсуждать – Улюкаев

График повышения тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон» можно обсуждать и сделать его более плавным, а льготный тариф можно было бы продлить, считает министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

«Как конечная цель [предлагаемый Минтрансом России тариф] - это приемлемое предложение, но график - это обсуждаемо. С нашей точки зрения, он должен быть более плавным. Льготный период продлить, может быть, найти компромиссное решение по величине повышения - не обязательно двукратное повышение», - сказал Улюкаев в среду журналистам в Вене.