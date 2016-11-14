Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2016 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2016 г. на 1,1%.

Согласно сообщению на веб-сайте агентства, это на 0,1% процентного пункта больше, чем ожидалось в мае текущего года.

Fitch ожидает роста ВВП страны в 2017–2018 гг. на 2,5 и 3% соответственно, что превышает ранее обнародованные прогнозы на 0,5 п. п. в обоих случаях.

«Политические риски остаются существенными, но краткосрочная политическая волатильность ослабла... Приватизация пока не набрала обороты. Неразрешенный конфликт на востоке Украины продолжит сказываться на показателях и ожиданиях роста», – отмечает рейтинговое агентство.

При этом, согласно сообщению, банковский сектор стабилизировался, но является слабым при низких уровнях капитализации и показателях неработающих кредитов свыше 50%: он представляет собой риск для экономической стабильности и сдерживает восстановление экономики.

Агентство также улучшило прогноз среднегодовой инфляции: в 2016–2018 гг. она ожидается на уровне 14,9%, 9,5% и 8% соответственно, тогда как ранее – 15%, 11% и 11%.