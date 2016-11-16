Саудовская Аравия готовится раскрыть объем своих нефтяных запасов

Размер нефтяных запасов, которыми располагает Саудовская Аравия, вскоре будет опубликован, причем цифры будут подтверждены независимыми аудиторами, сказал в интервью Financial Times министр энергетики страны Халид аль-Фалих. Это одна из самых тщательно охраняемых тайн в мировой энергетике, отмечает газета: с 1980-х гг., когда была национализирована Saudi Aramco, правительство называет одну и ту же цифру – 260 млрд баррелей. «Все, что есть у Saudi Aramco, – обо всем этом будет сообщено, все это будет верифицировано третьими сторонами», – сказал аль-Фалих, добавив, что информация будет включать финансовую отчетность, «резервы… показатели расходов и прибыльности».

В начале года Саудовская Аравия заявила, что намерена провести IPO государственной Saudi Aramco – крупнейшей компании мира по запасам, добыче и экспорту нефти. «Это будет самое прозрачное размещение акций национальной нефтяной компании в истории», – сказал аль-Фалих FT.

В проспекте эмиссии саудовских гособлигаций, размещенных в октябре, говорилось, что нефтяных запасов страны хватит на 70 лет, однако отмечалось, что эта оценка не подтверждена сторонними экспертами. Хотя наблюдатели не ждут, что сами запасы будут включены в активы организации, чьи акции будут размещены в ходе IPO, их объем способен повлиять на ее оценку. В Эр-Рияде говорили, что капитализация Saudi Aramco может составить около $2 трлн.

Саудовская Аравия намерена сокращать свою зависимость от нефти, добавил министр: к 2023 г. в стране планируют установить 10 ГВт мощностей в области возобновляемой энергетики, включая солнечную и ветряную. Они должны обеспечить 10% пикового спроса на электроэнергию. В более долгосрочных планах – довести эту долю до 30%, в том числе с помощью атомной энергетики, хотя «непосредственных» планов строить АЭС пока нет.