Саудовская Аравия разместила облигации на $17,5 млрд

Саудовская Аравия в среду завершила размещение дебютного выпуска облигаций на международном рынке. Объем эмиссии составил $17,5 млрд, книга заявок закрыта, первые данные показывают, что спрос составил $67 млрд, сообщила Financial Times. Два человека, знакомых с ходом размещения, подтвердили The Wall Street Journal, что королевство по итогам сбора заявок намерено выпустить бумаг на $17,5 млрд и что из-за высокого спроса доходности будут несколько ниже, чем выставлялись ориентиры. Участвовавший в размещении инвестор в разговоре с WSJ также оценил спрос в $67 млрд.

Столь большой объем заявок свидетельствует, что интерес к саудовским бондам проявили далеко не только инвесторы, традиционно работающие на развивающихся рынках, сказал WSJ Аарон Грехан, заместитель директора по долговым рынкам развивающихся стран Aviva Investors. По его словам, он подал заявки на облигации всех трех выпусков – на 5, 10 и 30 лет.

Как ожидается, доходности по ним составят 2,63, 3,44 и 4,64% соответственно. Это ниже установленных во вторник ориентиров: по 10-летним бондам, например, предлагалась доходность в 3,6%. Предполагается, что окончательно цены должны быть определены, а облигации переданы инвесторам вечером в среду.

Кувейт – исключение По расчетам МВФ, более диверсифицированной, чем у Саудовской Аравии, экономике Ирана для сбалансированного бюджета в 2016 г. нужна цена нефти в $55,3 (в 2015 г. – $60,1). Среди стран ОПЕК самый высокий показатель – у Ливии ($216,5), а цены ниже $50 достаточно лишь Кувейту ($47,8 за баррель).

Это будет рекордное размещение для правительств развивающихся стран. Ранее в этом году Аргентина выпустила бонды на $16,5 млрд. Несколько стран Персидского залива, экономики которых тоже пострадали от падения цен на нефть, уже выходили в этом году на международный рынок: Катар, Бахрейн, Оман и эмират Абу-Даби привлекли в общей сложности $20 млрд.

Первоначально Саудовская Аравия хотела разместить облигации на $10-15 млрд. Спрос на ее бонды и бумаги других стран Персидского залива высок, поэтому все они смогли продать их по конкурентным ценам, отмечает Масун Ахмед, возглавляющий департамент стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ. Им следует пользоваться этим и привлекать на рынке больше средств, чтобы диверсифицировать источники дохода, сказал он WSJ.

По данным Всемирного банка, более 80% доходов Саудовская Аравия получает от продажи нефти. Из-за падения цен на нее бюджетный дефицит в 2015 г. достиг рекордных $98 млрд. Правительство сократило субсидии на электроэнергию, топливо и водоснабжение, планирует снизить расходы на выплату зарплат госслужащим и увеличить ненефтяные доходы, введя новые налоги. Все это части обнародованного в ноябре прошлого года долгосрочного плана, предполагающего диферсификацию доходов и экономики королевства. Но меры реализуются не только фискальные. В пятницу Саудовская Аравия и японская корпорация SoftBank объявили о создании совместного фонда, который может стать крупнейшим в мире инвестором в области высоких технологий: SoftBank намерена в течение пяти лет вложить не менее $25 млрд, саудовский фонд национального благосостояния – $45 млрд, с привлечением других крупных инвесторов размер фонда может достичь $100 млрд.

«Думаю, к 2020 г., если нефть закончится, мы сможем выжить», – заявил в прошлом году инициатор реформ - заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман аль-Сауд, получивший от короля карт-бланш на их проведение. Он также хочет увеличить к 2030 г. долю частного сектора в экономике с нынешних 40 до 60%, долю ненефтяного экспорта – с 16 до 50%, а малый и средний бизнес должен будет создавать 35% ВВП (против сегодняшних 20%).

Однако пока значительных успехов Эр-Рияду достичь не удается. В среду МВФ опубликовал доклад, в котором прогнозирует, что свести бездефицитный бюджет в этом году стране удастся лишь при цене нефти $79,7 за баррель. В 2015 г. этот показатель составил $92,9, однако в апреле МВФ давал оценку на этот год в $66,7. Фонд также ожидает роста ВВП в этом году лишь на 1,2% против 3,5% в прошлом.

«Даже при реализуемых сокращениях расходов дефицит бюджета и счета текущих операций скорее всего останутся большими, и потребуется дальнейшая их «резка». На сколько – зависит, конечно, от динамики цен на нефть», – считает Джейсон Тьюви из Capital Economics.

Тяжелая ситуация с бюджетом помогает объяснить, почему в конце сентября Саудовская Аравия согласилась пойти с другими странами ОПЕК на соглашение о сокращении нефтедобычи и пытается привлечь к нему Россию. В апреле аналогичное соглашение сорвалось из-за позиции Эр-Рияда, который тогда еще пытался продолжать объявленную в конце 2014 г. борьбу за долю рынка.