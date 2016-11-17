Йеллен: ФРС не намерена надолго откладывать повышение ставки

Председатель ФРС США Джанет Йеллен сегодня, во время своего первого выступления после выборов президента США, констатировала здоровое состояние экономики США и рынка труда. Рынок воспринял это как сигнал, что победа Дональда Трампа не изменила ориентиры ФРС и повышения ставки следует ждать в декабре, пишет The Wall Street Journal.

«Если FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) слишком надолго отложит увеличение (ставки), это (в дальнейшем) повлечет необходимость сравнительно резкого ужесточения политики для достижения обоих среднесрочных целевых показателей» - отметила Йеллен.

Во вторник председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкер сказал, что при президенте Трампе ФРС может быстрее повышать процентные ставки в связи с ожидаемыми налогово-бюджетными стимулами. По мнению председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана, ФРС может несколько сократить поддержку экономики в ближайшем будущем. «Полагаю, мы будем делать это медленно и терпеливо», – сказал он. Председатель ФРБ Ричмонд не голосует в составе FOMC ФРС в 2016–2017 гг., но будет иметь право голоса в 2018 г.

Следующее заседание FOMC пройдет 13–14 декабря. Шансы на повышение ставки на нем рынок оценивал в 92% против чуть более 80% в конце прошлой недели.