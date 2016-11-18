На конец года в Резервном фонде останется 1,1 трлн рублей

За последние два года Россия использовала 4,7 трлн руб. Резервного фонда, на конец года размер фонда составит 1,1 трлн руб. Как передает ТАСС, это в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов. Он представил проект бюджета 2017-2019 гг. перед его рассмотрением в первом чтении. По его словам, средства фонда использовались для финансирования возросшего дефицита бюджета.

В октябре первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко просила Госдуму разрешить ведомству потратить дополнительно 1 трлн руб. из Резервного фонда. Есть риски, что деньги от продажи госпакета «Роснефти» (703,5 млрд руб.) поступят только в январе, объяснила тогда чиновница. Также сообщалось, что всего на финансирование дефицита в 2016 г. из Резервного фонда планируется потратить 2,1 трлн руб.