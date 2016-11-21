Клепач: Достижение инфляции в 4% зависит от мировых цен на продовольствие

Достижение цели по инфляции в России на уровне 4% реально, помешать этому может только рост мировых цен на продовольствие, считает заместитель председателя ВЭБ Андрей Клепач. «Я думаю, что 4% или 4,5% (инфляция) - это реалистичная оценка, вопрос здесь насчет рисков. Они есть, связанные не с бюджетом, а с тем, что могут мировые цены на продовольствие подскочить», - сообщил экономист, отметив, что «пока все прогнозы - тенденция к понижению».

Достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. - задача инфляционного таргетирования Банка России. ЦБ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики считает эту цель достижимой.

Как сообщала в сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, инфляция будет снижена до целевого уровня даже в случае реализации данных рисков. По ее словам, цель регулятора - достичь не разового, а устойчивого результата. Риторика ЦБ свидетельствует о задаче снижения инфляции до 4% к концу 2017 г., но речь идет не о том, чтобы достичь этого уровня в определенный момент времени, а о том, чтобы обеспечить надежное закрепление инфляции вблизи 4%, подчеркивала Набиуллина. Наряду с этим Набиуллина указывала на риск «застревания» инфляции на уровне 5-6%.