Макроэкономика и бюджет

Набиуллина ждет трех непростых лет

Восстановление экономики может быть растянуто, заявила председатель ЦБ
Ближайшие три года внешние и внутренние условия для экономики РФ будут непростыми
Ближайшие три года внешние и внутренние условия для экономики РФ будут непростыми
А. Астахова / Ведомости

Внешние и внутренние условия для российской экономики в 2017-2019 гг. будут непростыми. Такого мнения придерживается председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

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Регулятор прогнозирует потенциальные темпы экономического роста ниже 2% при условии отсутствия структурных изменений. Восстановление российской экономики может быть более длительным, чем после кризиса 2008-2009 гг., прирост ВВП России в следующем году ожидается небольшой. «При необходимости ЦБ будет отслеживать ситуацию с финансовой стабильностью, если нужны будут интервенции и увеличение валютного рефинансирования, мы в этом сценарии к этому готовы», - сказала председатель ЦБ.

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«Сейчас восстановление может быть растянуто по времени, так как факторы роста экономики должны быть иными, чем до падения цен на нефть. Мы все это прекрасно понимаем и говорим о смене модели поведения экономики, модели ее развития. К настоящему времени наметились признаки восстановления экономики, и в следующем году Банк России ожидает небольшой прирост ВВП, но мы видим, что процессы в разных отраслях и разных регионах очень неустойчивы», - заявила Набиуллина на объединенном заседании думских комитетов по финансовому рынку и экономической политике.

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Регулятор также прогнозирует цену нефти на уровне $40 за баррель в ближайшие три года. Вероятность снижения мировых цен на нефть до $25 за баррель низкая. «Но, тем не менее, на наш взгляд, такой сценарий у нас всегда должен быть в запасе», - передает ее словам «Интерфакс».

Темпы роста экспорта России останутся невысокими, а импорт начнет восстанавливаться вместе с повышением внутреннего спроса, сказала Набиуллина.

По ее словам, слишком быстрое снижение ставок необоснованно и может стать причиной всплеска инфляции. Помимо этого, таким снижением ставок бизнесу будут улучшены условия работы , но произойдет это за счет обеднения населения. «Ставки для бизнеса надо снижать не за счет населения, роста цен, а на базе снижения инфляции», - сказала она.

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При реализации базового сценария ЦБ продолжит снижать ставку в 2017 г. «Я уже неоднократно говорила, но хотела бы еще раз подчеркнуть, что идеи по слишком быстрому снижению ставок, по накачиванию экономики дешевыми деньгами, о льготном финансировании отобранных избранных проектов, на наш взгляд, опасны», - передает ее слова ТАСС.

Отток капитала из России в 2016 г. будет меньше $20 млрд. «Отток капитала из России останется на низком уровне, на всем прогнозном периоде (2017-2019 гг.) около $25 млрд, а в этом году мы ожидаем меньше $20 млрд», - заключила она.

Ранее ЦБ прогнозировал, что к концу 2017 г. инфляция снизится до 4%. Однако риски недостижения цели остаются. Среди основных причин регулятор называл инерцию инфляционных ожиданий, возможное ослабление стимулов населения к сбережениям и рост зарплат, не подкрепленный ростом производительности труда. Также в число рисков входит неопределенность бюджетной политики.

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Комментарии  ()
karriere
16:45 14.11.2016
Вот почему у Китая рост 6% в год, хотя нефть 40 дол за баррель?
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