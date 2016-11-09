Россия больше не может медлить с реформами – Всемирный банк

Экономика России пройдет пик кризиса во второй половине 2016 г., ожидает Всемирный банк (ВБ). Благодаря более дорогой нефти экономический спад по итогам года составит 0,6%, а не 1,2%, как прогнозировал ВБ еще в июне, ожидая сохранения цены нефти на низком уровне.

Дальнейшие перспективы экономики по-прежнему связаны с ценой нефти, фиксирует ВБ в докладе, озаглавленном «Российская экономика: постепенное медленное движение вперед – достаточно ли этого для изменения ситуации к лучшему?». В 2016 г. средняя цена на нефть составит $43/барр., увеличившись до $55,2 в 2017 г. и до $59,9 в 2018 г., вследствие чего Россия перейдет к небольшому росту – на 1,5% в 2017 г. и 1,7% в 2018 г., прогнозирует ВБ.

Но таких темпов недостаточно для сокращения разрыва с темпами мировой экономики, который будет сохраняться. Крайне низкий рост России, кроме того, не обеспечит ей разворота в сторону диверсификации: экономика по-прежнему остается зависимой от цены нефти и ее колебаний. Так, повышение или понижение цены нефти на 15% в 2017 г. приведет, соответственно, к повышению экономического роста до 2,1% или его снижению до 0,7%, посчитал ВБ.

Экономика довольно неплохо справилась с внешними шоками благодаря действиям правительства и ЦБ по рекапитализации банков, политике свободного курса рубля, ограничению бюджетных расходов, считает главный экономист ВБ Апурва Санги: «Я не могу себе представить никакую другую страну, которая устояла бы при таких вызовах». Власти отреагировали на кризис и сделали это хорошо, оценил он. Однако политика должна быть не только реактивной, реагирующей на случившееся, но и проактивной, полагает он. В признании «новой реальности» важно смотреть вперед, добавил директор ВБ по России Андраш Хорваи. Если цена нефти снова снизится, правительство, конечно, снова примет меры, но важно отступить от опоры на нефть – а это требует инвестиций, которые, в свою очередь, требуют благоприятной деловой среды, равных правил игры для инвесторов, отметил он.

От оценок влияния итогов выборов в США на рынки и российскую экономику во Всемирном банке воздержались: «Пока трудно говорить. Время покажет», - ответил на вопросы журналистов Санги. Прогноз по России ВБ менять пока не собирается.

Хорошая и плохая новости

За в целом стабильными макроэкономическими показателями России скрываются нюансы, отметил Санги. Безработица минимальна – но не за счет упрощения выхода на рынок труда, а за счет снижения зарплат; инфляция снижается – но инфляционные ожидания высоки; региональные бюджеты пока в профиците – но две трети регионов в дефиците, который к концу года, когда траты традиционно возрастают, распространится и на всю бюджетную систему.

По поводу того, как подобная макроэкономическая политика отражается на уровне жизни населения, есть новости хорошая и плохая, рассказал Санги. Хорошая – уровень бедности снизился на 0,5% до 14,6% населения (с 21,7 млн до 21,4 млн человек) несмотря на снижение доходов. Здесь тоже есть нюансы, указывает ВБ: бедность сократилась из-за замедления – почти втрое – роста цен на продовольствие, занимающего значительную долю в потреблении бедных. Плохая новость в том, что сильнее всего пострадали люди со средним доходом, потерявшие примерно десятую их часть. Это привело к тому, что доля социально уязвимого населения с подушевым доходом менее $10 в день возросла почти на треть до 51% населения, что обратило вспять многие достижения последних лет в области благосостояния, говорится в докладе.

Нет времени медлить

Внешние условия для экономики остаются сложными, констатирует ВБ: из-за санкций доступ на финансовые рынки по-прежнему ограничен, а ухудшение перспектив роста ЕС и Китая (два основных рынка сбыта России) означает, что они не смогут внести положительный вклад в необходимое восстановление внешнего спроса на российское сырье. Внутреннее производство продолжает сокращаться, внося отрицательный вклад в темпы ВВП: импортозамещение почти не помогло, если не считать сельского хозяйства, выигравшего от ответных санкций и коррекции относительных цен. Невысокий уровень диверсификации отражается в слабой инвестиционной активности и ограниченном лишь несколькими отраслями (сельское хозяйство, металлы, текстиль) росте неэнергетического экспорта.

Потребительский спрос, возобновление роста которого ожидается по мере замедления инфляции, снова начнет играть основную роль в росте ВВП. В преддверии роста спроса станут восстанавливаться товарно-материальные запасы – это станет вторым главным фактором роста ВВП, считает ВБ. Лишенный бюджетной поддержки из-за сокращения расходов, рост внутреннего спроса будет низким, что обусловит и низкие темпы экономики. Отрасли производства с высокой добавленной стоимостью, не связанные с нефтью, вряд ли станут бенефициарами частичного восстановления экономики под влиянием роста цены нефти: диверсификация продвигается медленно из-за структурных и институциональных ограничений.

Проект трехлетнего бюджета предполагает, что расходы за 2017-2019 гг. сократятся на 3,6% ВВП, сильнее всего – на оборону (1,8% ВВП) и социальную политику (0,5% ВВП). При этом бюджет останется дефицитным, финансирующие дефицит нефтегазовые фонды сократятся более чем вдвое (с 7 до 3,1% ВВП), что повышает риск устойчивости бюджетной системы, отмечает ВБ. Сокращение расходов федерального бюджета может негативно сказаться на регионах – у двух третей из них доля федеральных трансфертов в доходах составляет 15-50%. «Принимая во внимание озабоченность по поводу уровня [регионального] долга, многим местным органам власти будет трудно поддерживать расходы бюджета», - предвидит ВБ.

Текущий экономический спад следует рассматривать как возможность для ускорения структурных реформ, считает ВБ. Сокращение роли государства в экономике и активизация институциональных реформ могут стимулировать экономический рост при ведущей роли частного сектора, а такой характер роста имеет первостепенное значение для обеспечения диверсифицированного и устойчивого развития, говорится в докладе. Обеспечение прав собственности и верховенства закона поможет улучшить настрой инвесторов по отношению к России и даст дополнительный толчок экономическому росту. «Новая нормальность» в виде низких цен на нефть уже не оставляет возможности медлить с процессом трансформации России из страны, зависящей от сырьевых ресурсов, в диверсифицированную экономику, в которой ведущая роль принадлежит частному сектору, торопит с реформами ВБ.