Население России обеднело за год на 15%

Россия вошла в тройку стран с самым высоким темпом сокращения благосостояния населения в период с середины 2015 г. до середины 2016 г. Об этом пишут аналитики Credit Suisse в докладе Global Wealth Report. Кроме россиян в тройку аутсайдеров вошли украинцы и аргентинцы. Население России обеднело на 15%, Украины – на 18,5%, а Аргентины – на 27%.

Аналитики отмечают, что основной причиной негативной динамики стали колебания валютных курсов. В среднем россияне за 12 месяцев стали беднее на $198 млрд, а богатство среднего взрослого жителя страны упало с $12 090 до $10 340. Рубль за рассматриваемый период подешевел на 12,8%, индекс цен на жилую недвижимость снизился на 3,1%, при этом рост фондового рынка на 2,3% незначительно компенсировал эти факторы.

Согласно данным доклада, количество долларовых миллионеров в России в рассматриваемый период уменьшилось на 14% – с 92 000 до 79 000. Однако при этом Россия по числу миллиардеров (96 человек) уступает лишь США (582) и Китаю (244).